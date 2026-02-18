Tras reanudación de diálogos con Clan del Golfo, estos son los acuerdos alcanzados hasta ahora

El Gobierno y la organización criminal Clan del Golfo acordaron continuar con la mesa de conversaciones de paz que estaba suspendida desde el pasado 4 de febrero.
En ese entonces, el cartel decidió frenar el proceso tras conocer que, durante la cumbre presidencial en Washington, Gustavo Petro le propuso a Donald Trump una operación conjunta para capturar a su líder, el extraditable Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
El 9 de febrero se llevó a cabo una reunión de emergencia en Bogotá, entre delegados de ambas partes, para tratar de salvar los diálogos. Lo que se habló fue reservado, sin ruedas de prensa posteriores, como ha sido la característica de esta mesa de paz en particular, que no ha contado con el escrutinio de la opinión pública.
Solo hasta el 17 de febrero siguiente hubo un escueto comunicado, en el que contaron que “la sesión se desarrolló en un ambiente constructivo”, que ya “se dio por superada” la contingencia y que “se han acordado los compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz”, aunque sin detallar qué tipo de compromisos fueron los pactados en la reunión.