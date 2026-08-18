Gobierno De la Espriella también se endeuda como Petro: primera subasta tuvo tasas de 12,54%

El Gobierno de Abelardo De la Espriella realizó el pasado 12 de agosto su primera colocación de deuda pública en el mercado local y encontró una demanda que superó ampliamente el monto que buscaba financiar.
El Ministerio de Hacienda recibió ofertas por $2,5 billones y adjudicó $750.000 millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos.
Según la cartera de Hacienda, la operación muestra que los inversionistas están dispuestos a prestarle dinero al nuevo Gobierno en condiciones más favorables que hace unas semanas. “Los resultados positivos obtenidos en la primera subasta del actual gobierno evidencian la confianza de los inversionistas en el compromiso de la administración con un manejo responsable y sostenible de la deuda pública”.
Pero, deja sobre la mesa una realidad que no cambia con el relevo presidencial, Colombia continúa recurriendo al endeudamiento para financiar sus necesidades fiscales y lo hace a tasas cercanas al 12%, incluso en títulos con vencimientos de hasta 32 años.
En ese sentido, la primera subasta del Gobierno De la Espriella mantiene la dinámica que pasó con la administración de Gustavo Petro, una fuerte utilización del mercado de deuda interna para conseguir recursos y fortalecer la caja del Estado.
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