Gobierno publicó borrador de decreto que busca poner freno a la exportación de ganado joven y fijar arancel del 10%

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el borrador de decreto que busca frenar las exportaciones de ganado bovino en pie, específicamente de machos menores de dos años, y fijar nuevas reglas arancelarias para el sector.
El documento, que entra ahora en etapa de comentarios, establece un cambio directo: la creación de subpartidas arancelarias con un gravamen del 10% para la exportación de estos animales. En la práctica, esto encarece la salida de ganado joven del país y desincentiva su comercialización en mercados internacionales.
Esto, porque según el documento: “el comportamiento reciente del precio de la carne de res en Colombia ha generado preocupación por su impacto en el costo de vida y en la dinámica de la canasta básica de los hogares”.
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