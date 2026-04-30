Gobierno publicó borrador de decreto que busca poner freno a la exportación de ganado joven y fijar arancel del 10%

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el borrador de decreto que busca frenar las exportaciones de ganado bovino en pie, específicamente de machos menores de dos años, y fijar nuevas reglas arancelarias para el sector. El documento, que entra ahora en etapa de comentarios, establece un cambio directo: la creación de subpartidas arancelarias con un gravamen del 10% para la exportación de estos animales. En la práctica, esto encarece la salida de ganado joven del país y desincentiva su comercialización en mercados internacionales. Esto, porque según el documento: “el comportamiento reciente del precio de la carne de res en Colombia ha generado preocupación por su impacto en el costo de vida y en la dinámica de la canasta básica de los hogares”. Le puede interesar: Colombia suspenderá exportaciones de ganado en pie para frenar alza en el precio de la carne

¿Qué cambia con el decreto?

El borrador plantea dos movimientos principales. Por un lado, restringe la exportación de bovinos machos menores de dos años, considerados clave para la reposición del hato ganadero. Por otro, fija un arancel del 10% por cabeza para estas operaciones. La medida se sustenta en un análisis técnico del Gobierno que advierte que el comportamiento reciente del precio de la carne de res en Colombia está presionando el costo de vida y la canasta básica. Ante eso, limitar la salida de animales jóvenes busca aumentar la oferta interna y contener los precios. Además, el decreto modifica la estructura arancelaria vigente, eliminando una subpartida anterior y creando nuevas categorías específicas para este tipo de ganado, con el mismo nivel de gravamen. Lea más: Solo el 4% de la carne de res colombiana se exporta: ¿por qué Petro insiste en prohibir sus ventas externas?

¿Por qué el Gobierno quiere frenar las exportaciones?

La decisión no llega de sorpresa. Días atrás, el Gobierno ya había advertido sobre la necesidad de intervenir el mercado ganadero ante el aumento en las exportaciones de animales jóvenes, lo que estaría reduciendo la disponibilidad interna. Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se ha señalado que esta dinámica afecta la capacidad de crecimiento del hato y presiona al alza los precios. Según datos oficiales, en subastas de ganado en pie se han registrado incrementos de hasta 19%, lo que termina trasladándose al consumidor. El objetivo de la medida es claro: garantizar el abastecimiento local, proteger la base productiva del sector y estabilizar el precio de la carne en el mercado interno. Conozca también: Estos son los más de 18 países donde llega la carne colombiana y el gobierno Petro busca desestimular

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