Lo que el Gobierno gana y pierde con conciliación de la laboral mientras hay freno al “decretazo” de la consulta

Sin embargo, el alto tribunal fue más allá y –a la espera de una determinación de fondo sobre su legalidad–, acogió una medida cautelar con la que se suspende el decreto. Es decir, aunque el acto administrativo permanece con vida y no se ha anulado, sus efectos permanecen congelados a la espera de un fallo en firme.

En su decisión, el Consejo de Estado es tajante al advertir que el decreto carece de uno de los requisitos para materializar un llamado a urnas: “se omitió el concepto favorable del Senado de la República que se requiere para dictar, en debida forma, el decreto”.

Lo anterior, pese a que el Ejecutivo quiso argumentar que acudía al “decretazo” dado que no se tramitó vía proposición –es decir, la votación habría sido supuestamente irregular–, que no hubo suficiente tiempo para votar y que se cambió el sentido del voto de un senador.

“Lo correcto siempre ha sido esperar a que las cortes decidan y, en este caso, el Consejo de Estado tomó una decisión. Seguramente en las próximas semanas se emitirá una sentencia. Esto traza una ruta jurídica muy clara del futuro de esa convocatoria”, celebró el registrador Hernán Penagos, que 24 horas antes había decidido abstenerse de darle la razón tanto al Gobierno como al Senado ante el galimatías jurídico.

Ante este primer revés en los estrados, el presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar y –queriendo bajarle la caña a los alcances del fallo–, dijo que el Consejo de Estado no puede determinar la inconstitucionalidad del decreto y que hasta ahora no se ha declarado ninguna ilegalidad. “Solo una Sala ha suspendido transitoriamente mi decreto, que entregué fue a la Corte Constitucional”.

No obstante, el mandatario indicó que la discusión ya no es necesariamente jurídica, pues reiteró que estaría dispuesto a retirar el “decretazo”, dependiendo de lo que se concilie entre Senado y Cámara alrededor de la recién aprobada reforma laboral. Para el jefe de Estado son inamovibles el pago de las horas extras, el aumento de los recargos dominicales y festivos, y que los aprendices del Sena gocen de un contrato laboral en ciernes.

De hecho, este mismo miércoles los conciliadores de la cámara baja –los representantes María Fernanda Carrascal y Juan Camilo Londoño– sorprendieron al anunciar que acogían, sin más, el texto que fue aprobado en Senado, el cual incluye las máximas del primer mandatario. Es decir, restarían días para que el mandatario, fiel a su palabra, anule su propio decreto.

“Esa es una pelea jurídica que poco interesa. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones: mientras se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, no se necesita el decreto para convocar elecciones”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

A su turno, el presidente del Senado, Efraín Cepeda –uno de los demandantes– sostuvo que la determinación del Consejo de Estado se veía venir: “Este “decretazo” a todas luces era ilegal porque no tenía el cumplimiento de los requisitos. Lo negamos y negamos la apelación. Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo”.