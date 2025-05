Gobierno tendría la mayoría del Congreso para la Consulta Popular, pero muy ajustado

Eso ocurrió en una región que es determinante para las elecciones, en donde las maquinarias locales tienen fuerza y poder, y que cambia el tablero en los resultados nacionales. Pero no fue la única reunión que tuvo. Una fuente le confirmó a este diario que el martes pasado Benedetti se reunió con Lidio García, el senador del ala del expresidente César Gaviria, que el Partido Liberal escogió para ser candidato a la Presidencia del Senado a partir de julio. “Benedetti lo invitó a tomar café en el Opera. Son muy amigos”, dijo la fuente.

“Hoy me comprometo a dedicarme a instalar la Comisión de Ordenamiento Territorial la cual presido. Gobernadoras y gobernadores, tienen un soldado más, con todo el amor y cariño Caribe, para desde el Gobierno sacar adelante la autonomía regional por la que tanto hemos trabajado”, señaló.

Benedetti se habría reunido una vez más con García en el evento del Caribe. Esa reunión es trascendental porque una cercanía del presidente del Senado con el Gobierno en el último año es estratégica. Aún están pendientes la reforma a la salud, que no se ha discutido en la Comisión Séptima del Senado, falta la ley de competencias, y otros proyectos que el Gobierno intentará mover con toda la artillería cerrando su administración.

Estos últimos congresistas han tenido un poder especial de influencia en entidades del Gobierno como Findeter y la Previsora, en donde hoy tienen control. Pero también está el Fondo Nacional del Ahorro, la Agencia Nacional de Minería y otras más. Benedetti está negociando la burocracia con los congresistas para asegurar mayorías en decisiones trascendentales como la consulta y las discusiones de las reformas que se vienen. Y parece que lo está logrando. “No están los votos para negar la consulta”, dijo una congresista a EL COLOMBIANO.



Vea aquí: Las denuncias de los trabajadores del DAPRE en medio de la guerra interna en Palacio

La estrategia de Benedetti demuestra que el Gobierno tiene un juego a dos bandas. Mientras que Petro usa un discurso de garrote: amenazante y duro contra la élite, algo que según los expertos es típico de una narrativa populista, Benedetti usa la zanahoria: se reúne entre risas con los mismos políticos a los que el presidente llama “HP” y acusa de querer darle un golpe, promete unidad y compromiso con las regiones con las que Petro ha sido lejano, y se reúne con los políticos para acordar la burocracia definiendo cargos como la cartera de Comercio y otros.

En Palacio, Benedetti es el que tiene las llaves del poder. Trabaja de la mano con la directora del Dapre, Angie Rodríguez, decide la agenda de Petro y lo representa, se sienta a su lado en los consejos de ministros y las alocuciones. La relación hoy no es solo administrativa, sino que se trata de un cariño que Petro le ha expresado en público. “Nunca he ido a una fiesta con Benedetti porque me da miedo las mujeres que invita”, dijo en un evento frente a jóvenes del Sena.

El ministro definitivamente está encargado de la estrategia de la campaña y de organizar el Gobierno para la Consulta Popular y las elecciones del 2026 en las que Petro parece no tener candidato todavía. Ha negado algún interés de reelegirse, aunque, en los eventos en los que lo ha dicho, los manifestantes le piden que lo haga y el mandatario deja que esos coros se reproduzcan. “Leyva me decía todos los días el camino para reelegirme”, dijo contestando a las cartas de su excanciller la semana pasada.

Es probable que Benedetti influya en quien se terminará consolidando como candidato del Pacto y el último año de Gobierno estará al frente del Gobierno llenando los espacios, no pocos, que el presidente deja vacíos. Si lo logrará o no sin arriesgarse es otra pregunta. Benedetti está a punto de un juicio en la Corte por el caso Fonade por el que dos excolegas suyos ya fueron condendos. Y otros dos expresidentes del Congreso hoy pasan sus noches en la cárcel por presuntamente negociar contratos y cargos con el Gobierno.