Gobierno Petro regresa a la carga y declara dos nuevas APPA en Antioquia

Apenas una semana después de la controversia que estalló en el Suroeste antioqueño por la creación de la primera Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en el municipio de Concordia, el Gobierno Nacional regresó a la carga y declaró dos nuevas áreas similares en esa subregión.
La decisión fue informada por el Ministerio de Agricultura durante la noche del pasado jueves 16 de octubre, precisando que los nuevos municipios que estarán cobijados por la polémica figura serán Fredonia y Venecia.
En contexto: “Hay incertidumbre en el Suroeste por áreas de protección para producción de alimentos”: secretario de Desarrollo Económico
Desde el año pasado, este proyecto ha generado fuertes choques entre los alcaldes de esa subregión, la Gobernación de Antioquia y el gobierno del presidente Gustavo Petro, en un pulso en el que los primeros argumentan que el proyecto está siendo impuesto a las malas por el Gobierno Nacional, y este argumenta que con el mismo se busca proteger el suelo para impulsar la producción de alimentos en el departamento.