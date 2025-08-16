Tras escándalo, Gobierno solicitó la extradición a Colombia de Carlos Ramón González por su presunto vínculo al escándalo en UNGRD

La justicia colombiana extendió una solicitud de extradición hasta Nicaragua para que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, responda por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Ministerio de Justicia solicitó formalmente al gobierno nicaragüense la entrega del exdirector, amparándose en un tratado binacional de 1929.
La decisión coincide con el inicio de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios por determinar del Ministerio de Relaciones Exteriores por la presunta colaboración que habrían prestado para que el exdirector Dapre, obtuviera la residencia en Nicaragua, país donde se encontraría prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
El ente de control trata de establecer los trámites adelantados para que González obtuviera cédula de residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua, así como el posible uso de un vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en ese país.
