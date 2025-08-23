Gobierno Petro sostuvo reunión con disidencias de Calarcá un día después del ataque al helicóptero en Amalfi

Tras atentado en Amalfi: Gobierno Petro y disidencias de alias Calarcá retomaron diálogos de paz en los Llanos del Yarí

En esa reunión estuvieron presentes por parte del grupo guerrillero alias Leopoldo Durán, jefe negociador de las disidencias, Tomás Ojeda, coordinador político y su máximo cabecilla, alias Calarcá. Por parte del Estado, según el medio anteriormente citado, quienes estuvieron en el encuentro fueron Yezid Arteta, excomandante de las Farc; el congresista Feliciano Valencia, la lideresa social Luz Dary Landázuri y la coronel retirada Genny Calvo Olmos.

Las reuniones, que también se estarían llevando a cabo este sábado, 23 de agosto, buscan reabrir el séptimo ciclo de conversaciones entre ese grupo al margen de la ley y el Estado.

Para dichas reuniones habría una convocatoria para la asistencia de la comunidad, así lo confirmó EL COLOMBIANO, quien tuvo acceso a un comunicado de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales COSCOPAAS. Esta entidad invitó a organizaciones sociales a un “gran evento” en la hacienda Casa Roja en San Vicente del Caguán “con motivo de la reapertura de la mesa de diálogos de paz entre las delegaciones del Gobierno Nacional y el Estado mayor de bloques y frente de las Farc-EP”.

Comunicado de COSCOPAAS invitando a la comunidad a la apertura de nuevos diálogos entre las disidencias y el gobierno. Foto: Cortesía