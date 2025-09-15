Gobierno planea pagar a civiles para que erradiquen cultivos ilícitos, ¿cómo sería?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ahora le pagará a civiles para que ayuden en las labores de erradicación de los cultivos ilícitos. Así quedó consignado en un proceso de licitación que está abierto desde el pasado 5 de septiembre y al que ya se han postulado siete empresas y uniones temporales.
El contrato es por más de 56.000 millones de pesos y busca conformar 38 Grupos Móviles de Erradicación para labores en al menos 11 zonas del país que están siendo afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, según reveló El Tiempo.
Lea más: ¿Por qué Petro sacó tarde la carta del glifosato para convencer a Trump?
Cada Grupo Móvil de Erradicación estará confirmado por 21 personas. El convenio será adjudicado el próximo 3 de octubre y establece pagos de hasta 7,65 millones de pesos por hectárea erradicada.
“La Dirección Antinarcóticos determina que un Grupo Móvil de Erradicadores (GME) durante un día puede erradicar 2,1 hectáreas en condiciones ideales, las cuales varían de acuerdo con las áreas de trabajo y variables operacionales”, se lee en el documento.
También se ofrecen salarios de casi 3 millones de pesos para los trabajadores que participen en la erradicación manual. Los grupos estarían conformados por un jefe zonal, un capataz, un enfermero y 18 erradicadores, según documentó el citado medio.