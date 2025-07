Petro anuncia que, además de los aviones suecos, el Gobierno comprará armamento a otros países

Desde la inauguración de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial – F-AIR Colombia 2025, realizada en Medellín, el presidente Gustavo Petro anunció que el país iniciará un proceso de compra y producción de armamento, con el objetivo de garantizar la “independencia operativa y técnica de la Fuerza Pública”.

Pero también dijo que “hemos determinado que lo que se trata de compra de armamentos que no producimos lo hagamos con muchos países, no con uno solo”. Según el mandatario, la compra de armamento estaría condicionada con países que no estén “duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta”. Por eso, agregó, que en los meses que vienen se hará un proceso de compra de armamento a varios países, como ya sucedió con los aviones Gripen que son suecos; sin embargo, no mencionó, por ahora, cuáles serían los otros países.