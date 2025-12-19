x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Es un hecho: Gobierno Petro declarará emergencia económica tras hundimiento de la tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que mediante este decreto se pretende recaudar los mismos impuestos contemplados en la Ley de Financiamiento.

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: MinHacienda
    Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: MinHacienda
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 13 minutos
bookmark

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de un borrador para declarar la emergencia económica, una medida con la que busca obtener recursos que no han podido ser recaudados por otras vías.

El anuncio fue hecho durante la rueda de prensa del Banco de la República, en la que la autoridad monetaria confirmó la tasa de interés para el cierre del año. Allí, Ávila explicó que la decisión responde al hundimiento de la más reciente reforma tributaria en el Congreso.

“Estamos terminando de concretar una medida de emergencia económica con la cual pretendemos que esos recursos, a los que no ha sido posible acudir, va a ser necesario lograrlos a través de esta medida”, afirmó el ministro.

Según señaló, la declaratoria permitiría al Ejecutivo adoptar instrumentos excepcionales para atender las necesidades fiscales actuales, en un contexto de restricciones presupuestales y presiones sobre las finanzas públicas.

Meta de recaudo sería de $16 billones

Ávila precisó que la meta de recaudo asociada a la emergencia económica sería de $16 billones.

“Esperamos la recuperación de los recursos que el Congreso desfinanció del presupuesto nacional, que ya está desfinanciado en $16,3 billones”, concluyó el jefe de la cartera.

Noticia en desarrollo...

