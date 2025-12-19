Es un hecho: Gobierno Petro declarará emergencia económica tras hundimiento de la tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de un borrador para declarar la emergencia económica, una medida con la que busca obtener recursos que no han podido ser recaudados por otras vías.

El anuncio fue hecho durante la rueda de prensa del Banco de la República, en la que la autoridad monetaria confirmó la tasa de interés para el cierre del año. Allí, Ávila explicó que la decisión responde al hundimiento de la más reciente reforma tributaria en el Congreso.

“Estamos terminando de concretar una medida de emergencia económica con la cual pretendemos que esos recursos, a los que no ha sido posible acudir, va a ser necesario lograrlos a través de esta medida”, afirmó el ministro.

Según señaló, la declaratoria permitiría al Ejecutivo adoptar instrumentos excepcionales para atender las necesidades fiscales actuales, en un contexto de restricciones presupuestales y presiones sobre las finanzas públicas.