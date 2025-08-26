Con el Gobierno Petro, los gastos estatales sin intereses de deuda subieron al equivalente de dos reformas tributarias

No es un secreto que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido blanco de constantes críticas frente al manejo de las finanzas estatales. Y es que el Ejecutivo es acreedor de un hueco fiscal nunca antes visto, de una ejecución presupuestal que se ubica por debajo del promedio histórico y de un incremento de los gastos (excluyendo el pago de intereses de deuda), que equivalen al monto de dos reformas tributarias.
El propio Ministerio de Hacienda reconoce que hay un desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Este año se proyecta un déficit de 130 billones de pesos, superior al 7,4% del Producto Interno Bruto, similar al de pandemia.
La cuestión es que ahora el gobierno insiste en la presentación de una nueva reforma tributaria para recaudar 26,3 billones y equilibrar las finanzas del Presupuesto General de la Nación en 2026 que se presentó por $556,9 billones.