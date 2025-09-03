Gobierno propone liquidar Air-e y que Gecelca asuma el servicio de energía en el Caribe

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, anunció desde Ponedera, Atlántico, que el Gobierno estudia la liquidación de la empresa Air-e, intervenida hace casi un año, para dar paso a “una nueva empresa” que garantice la estabilidad del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La crisis financiera y operativa de Air-e, sumada a la desconfianza de usuarios y trabajadores, ha llevado al Ejecutivo a acelerar la búsqueda de una solución empresarial definitiva.
Según el ministro, la decisión debe priorizar la protección de los usuarios, la estabilidad en la prestación del servicio y los derechos laborales.
