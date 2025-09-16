x

Gobierno Petro prorrogará por otro año la intervención a Famisanar EPS; ¿por qué?

La aseguradora fue intervenida en septiembre de 2023 y es una de las ocho que la Superintendencia de Salud ha intervenido durante la actual administración.

  • La EPS Famisanar cuenta con 3 millones de afiliados en 21 departamentos de Colombia. FOTO COLPRENSA
    La EPS Famisanar cuenta con 3 millones de afiliados en 21 departamentos de Colombia. FOTO COLPRENSA
hace 26 minutos
bookmark

La entidad promotora de salud (EPS) Famisanar seguirá siendo administrada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Así seguirá siendo, como mínimo, hasta poco después de que termine su mandato, pues seguirá bajo intervención forzosa para administrar por otro año más: medida que la superintendencia del ramo inició en septiembre de 2023. Estará intervenida hasta 2026.

EL COLOMBIANO confirmó esta decisión del sector salud, que quedará en firme con la firma de un decreto del Ministerio de Salud o del Gobierno Nacional.

Como será el tercer año de estar intervenida, la orden debe ser expedida por alguna de dos esas entidades, pues la Supersalud solo puede hacerlo hasta por dos años, que, en el caso de Famisanar, se cumplen este mes.

Noticia en desarrollo...

