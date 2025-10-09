Iván Márquez deja de ser negociador de la Segunda Marquetalia: se desconoce su paradero hace 11 meses

El Gobierno Nacional oficializó el retiro de Iván Márquez de la Mesa de Diálogos de Paz con la Segunda Marquetalia, tras constatar su ausencia prolongada y su rechazo a participar en las reuniones previstas con los delegados del Ejecutivo. En la resolución, el Gobierno recordó que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, consagrado en el artículo 22 de la Constitución, y que el presidente tiene la potestad de decidir “cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo diálogos y negociaciones” para garantizar la convivencia pacífica.

El Ejecutivo recordó que, en ejercicio de esas facultades, el presidente Gustavo Petro autorizó el 28 de febrero de 2024 la instalación de la Mesa de Diálogos con la Segunda Marquetalia, con el propósito de “obtener soluciones al conflicto armado, garantizar el respeto a los derechos humanos y facilitar el desarme y la desmovilización del grupo armado”. Sin embargo, ante la ausencia prolongada de Márquez desde noviembre de 2024 y su desvinculación de los encuentros posteriores, el Gobierno consideró necesario retirar su condición de miembro representante de la Segunda Marquetalia, tal como lo establece la resolución emitida este mes. El 17 de noviembre de 2024, la Delegación del Gobierno informó que, momentos antes del inicio de una reunión en Puerto Asís (Putumayo), los países garantes y entidades acompañantes recibieron una comunicación presuntamente enviada por Iván Márquez en la que “manifestaba su rechazo a la reunión y a las actividades que de allí se deriven”. Desde entonces, Márquez no volvió a participar en las sesiones.