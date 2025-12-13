Gobierno tiene 12 procesos de paz con terroristas y crecen secuestro, desplazados y coca

Los destrozos provocados por el narcotráfico, el conflicto armado y la inseguridad quedan tras tres décadas en las que el gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder se ha rearmado que la Casa de Nariño no quiere ocultar: la producción potencial de cocaína hoy está en 3.001 toneladas métricas al año.
Al finalizar el tercer año de mandato, con sus programas y políticas a toda marcha, se esperaba resultados que mitigaran la violencia, pero las cifras son desalentadoras.
El Gobierno persiste en proyectos que no dan resultados y, al contrario, empoderan a los criminales —como la “paz total”— y en no erradicar de forma masiva cultivos ilícitos.