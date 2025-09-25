Gobierno Trump se opuso al veto de la Uefa contra Israel y “trabajarán” para evitar su exclusión del Mundial de 2026

A un lado del campo, la Uefa pisa el acelerador hacia una votación que podría suspender a la Federación de Israel. Al otro, Estados Unidos se plantó con una firme oposición, dispuesto a jugar todas sus cartas para evitar que el equipo israelí se quede fuera del Mundial de 2026 en caso de clasificar.
Este enfrentamiento diplomático y deportivo, que se cocina a fuego lento con el telón de fondo de la guerra en Gaza, donde las víctimas mortales aumentan a diario, comenzó como una advertencia por parte del gobierno de España, quien dijo que no mandaría su selección al Mundial si Israel llegaba a participar. Ahora todo escaló.
