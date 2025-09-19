x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gobierno de Venezuela acusó a EE. UU. de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió investigación de la ONU

Luego de casi tres semanas de despliegue militar continuo del país norteamericano en esta zona, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que los buques son considerados una “amenaza militar”.

  • En tres ocasiones, la administración de Donald Trump ha difundido videos de los supuestos ataques a barcos con droga en el Caribe. FOTO: AFP y Captura video de redes sociales
    En tres ocasiones, la administración de Donald Trump ha difundido videos de los supuestos ataques a barcos con droga en el Caribe. FOTO: AFP y Captura video de redes sociales
  • El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía Gobierno de Venezuela
    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía Gobierno de Venezuela
  • Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde inicios de septiembre. FOTO: AFP
    Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde inicios de septiembre. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 60 minutos
bookmark

El gobierno de Nicolás Maduro afirmó este viernes que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el mar Caribe, al tiempo que la fiscalía venezolana pidió una investigación de la ONU sobre los recientes ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump.

Le puede interesar: Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, que consideró como una “amenaza militar”.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía Gobierno de Venezuela
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía Gobierno de Venezuela

“Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven como personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe”, aseveró Padrino López durante un balance sobre ejercicios militares iniciados esta semana con 2.500 efectivos en la isla caribeña de La Orchila.

“Ajusticiados, sin derecho a la defensa”, insistió Padrino al cuestionar que las lanchas, supuestamente procedentes de Venezuela, no hayan sido interceptadas antes de ser atacadas.

“Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe...”, dijo.

Venezuela comenzó el pasado miércoles ejercicios militares por 72 horas en La Orchila, a unos 65 kilómetros de tierra firme venezolana, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el pasado fin de semana.

Los ejercicios responden al despliegue realizado por Estados Unidos, que acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel de narcotraficantes y ofrece 50 millones de dólares por su captura.

La televisión estatal difundió imágenes sobre las maniobras y, según detalló Padrino, se “lanzaron misiles de la clase C-802 y C-M90” y cohetes. Este viernes 19 de septiembre, Trump confirmó un nuevo ataque en el caribe a otra embarcación con cargamento de droga.

Pidieron que la ONU investigue los ataques contra lanchas

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, pidió este viernes que la ONU investigue lo que calificó como “crímenes de lesa humanidad” cometidos por Estados Unidos.

“El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU”, declaró Saab, citado en un comunicado de prensa de su despacho.

El canciller Yván Gil dijo que Venezuela hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde inicios de septiembre. FOTO: AFP
Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde inicios de septiembre. FOTO: AFP

“Los mismos oficiales de Estados Unidos aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo”, publicó el ministro en sus redes sociales.

El embajador de Venezuela ante ONU, Alexander Yánez, expuso la posición de Venezuela “ante la amenaza militar de EE. UU.”, concluyó Gil.

También le puede interesar: Presentadores en EE. UU. protestaron por el despido de Jimmy Kimmel y alertaron sobre censura: “Ya vemos para dónde va todo esto”

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida