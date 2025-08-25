x

Video | El golazo de Daniel Cataño con Bolívar con el que se hace extrañar en Millonarios

El volante colombiano fue figura con un golazo de tiro libre y una asistencia en el 2-2 de Bolívar frente a Wilstermann.

  El colombiano llegó a Bolívar el pasado 7 de Julio, después de dejar a Millonarios. Foto: AFP
    El colombiano llegó a Bolívar el pasado 7 de Julio, después de dejar a Millonarios. Foto: AFP
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 29 minutos
bookmark

Daniel Cataño volvió a brillar en el fútbol boliviano. El exjugador de Millonarios se reportó con un verdadero golazo y una asistencia en el empate 2-2 de Bolívar en su visita al Club Deportivo Jorge Wilstermann, consolidándose como uno de los hombres clave del equipo dirigido por Flavio Robatto.

El partido comenzó con ventaja para el local, gracias al tanto de Cristhian Machado. Sin embargo, Bolívar reaccionó con la participación de Cataño, quien asistió a Dorny Romero para el 1-1.

La gran jugada fue apenas el inicio de la actuación del antioqueño, pues justo al minuto 45 firmó un golazo de tiro libre. Con un derechazo impecable que se incrustó en el ángulo más lejano del arco defendido por Lucas Salinas, el colombiano decretó el 1-2 parcial y dejó una de las imágenes más destacadas de la jornada.

Finalmente, Wilstermann logró empatar el marcador, dejando un 2-2 definitivo. Aun así, la influencia de Cataño volvió a quedar en evidencia, que desde su debut el 7 de julio ya acumula dos goles y tres asistencias, demostrando que su llegada ha sido determinante para el cuadro boliviano.

Con este resultado, Bolívar se mantiene en la tercera posición de la tabla con 34 puntos, por detrás de The Strongest (43) y Always Ready (40). En la próxima jornada, el conjunto celeste se medirá ante Guabirá, con un Cataño que atraviesa un presente brillante y que se ha convertido en referente en La Paz.

