Video | El golazo de Daniel Cataño con Bolívar con el que se hace extrañar en Millonarios

Daniel Cataño volvió a brillar en el fútbol boliviano. El exjugador de Millonarios se reportó con un verdadero golazo y una asistencia en el empate 2-2 de Bolívar en su visita al Club Deportivo Jorge Wilstermann, consolidándose como uno de los hombres clave del equipo dirigido por Flavio Robatto. Le puede interesar: Se acabó la era David González con Millonarios: “Era una situación insostenible” El partido comenzó con ventaja para el local, gracias al tanto de Cristhian Machado. Sin embargo, Bolívar reaccionó con la participación de Cataño, quien asistió a Dorny Romero para el 1-1.

La gran jugada fue apenas el inicio de la actuación del antioqueño, pues justo al minuto 45 firmó un golazo de tiro libre. Con un derechazo impecable que se incrustó en el ángulo más lejano del arco defendido por Lucas Salinas, el colombiano decretó el 1-2 parcial y dejó una de las imágenes más destacadas de la jornada.