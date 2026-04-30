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¡Quién sino él! Gol de Francisco Fydriszewski le da agónica victoria al DIM ante Cusco en el Atanasio Girardot

Tercer gol del delantero en la Copa Libertadores 2026 con el Poderoso.

  • El polaco Francisco Fydriszewski junto a Jhon Montaño celebran el gol con el que el DIM venció a Cusco en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El polaco Francisco Fydriszewski junto a Jhon Montaño celebran el gol con el que el DIM venció a Cusco en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
30 de abril de 2026
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El jugador que más estaba buscando el arco rival, el polaco Francisco Fydriszewski fue el encargado de marcar, a los 87 minutos ante Cusco en el Atanasio Girardot, para desatar la euforia de los 15.671 asistentes.

Hacía unos segundos que el polaco Fydriszewski había alentado a sus compañeros para buscar el gol, y fue él, quien tras pase de Jhon Montaño, logró batir al arquero Pedro Díaz, lo que revive la ilusión del cuadro antioqueño en la Copa Libertadores.

Fydriszewski llega así a tres tantos en la Gloria Eterna, ya que en primera fase se había reportado con goles ante Juventud y Liverpool. Con esta celebración, el delantero se convierte no solo en el jugador del partido, sino el salvador del Poderoso en el torneo internacional.

Ahora el DIM es tercero del grupo con cuatro puntos, superado por Estudiantes que tiene cinco y Flamengo, que es líder con 7 unidades.

Precisamente el cuadro brasileño, será el próximo rival del Poderoso, el jueves, 7 de mayo en el Atanasio Girardot, a las 7:30 de la noche.

Durante los 90 minutos ante Cusco, Fydriszewski fue el que más buscó el arco rival y en algunas ocasiones sirvió como asistidor de sus compañeros Yony González y Francisco Chaverra, quienes no pudieron concretar las llegadas.

Lea también: En vivo | Con gol de Francisco Fydriszewski, el DIM vence 1-0 a Cusco y suma su primer triunfo en Copa Libertadores

Tuvo que llegar la pierna de Fydriszewski a los 87 para enviar el balón al fondo del arco, tras el pase de Montaño, que ganó bien la banda y centró de forma perfecta.

Primer triunfo del Poderoso en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que aún tiene pendiente en casa el duelo ante Flamengo y como visitante los duelos contra Cusco en Perú y luego ante Estudiantes de Argentina.

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