Video | Cucho Hernández en modo estrella: tercer gol seguido y figura total en la victoria del Betis

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Este domingo volvió a ser protagonista con el Real Betis y se robó los aplausos en el Benito Villamarín al firmar un gol y una asistencia en la victoria 2-0 sobre Osasuna, por la séptima jornada de la Liga de España. El delantero colombiano, que ya es pieza clave en el esquema de Manuel Pellegrini, abrió el camino del triunfo al minuto 18. En una jugada rápida y precisa, tras una presión alta del conjunto andaluz, el pereirano se inventó un genial taconazo dentro del área que dejó servido el balón a Ez Abde. El marroquí solo tuvo que empujarla para poner el 1-0 y desatar la euforia de la afición bética.

Pero el ‘Cucho’ no se conformó con asistir. Al borde del descanso, volvió a encender el estadio con su instinto goleador. Recibió la pelota cerca de la frontal del área, se perfiló y, con un derechazo raso y potente, la mandó al rincón más lejano de Sergio Herrera. Golazo y sentencia del partido: el 2-0 definitivo.

Con esta anotación, Hernández suma su tercer gol consecutivo en La Liga, confirmando que vive un arranque de temporada brillante y que ha sabido aprovechar al máximo la confianza que le ha brindado Pellegrini. Su nombre ya no aparece solo como alternativa, sino como el delantero titular del Betis. El buen presente del atacante también tiene repercusión en la Selección Colombia. En medio de la búsqueda de variantes ofensivas, Hernández se perfila como una opción de lujo para Néstor Lorenzo, quien en octubre afrontará dos amistosos exigentes ante México y Canadá. El momento del pereirano lo pone cada vez más cerca de vestir nuevamente la camiseta tricolor.

En lo colectivo, el triunfo dejó al Betis en la sexta posición de la tabla con 12 puntos, metido en la pelea por los puestos europeos. En la próxima fecha, los verdiblancos se medirán al Espanyol, con la ilusión de seguir sumando y con el ‘Cucho’ como bandera de un ataque cada vez más peligroso.