Exjugador de Atlético Nacional le dio la primera victoria a Colombia en Mundial Sub-20

Colombia debutó con triunfo este lunes en su duodécima participación en un Campeonato Mundial sub-20 de fútbol. Esta vez en Chile, en el comienzo del grupo F y en el Estadio Fiscal de Talca, el combinado tricolor, dirigido por el vallecaucano César Torres venció gracias al tanto convertido por Óscar Perea. Desde la edición de 2005 en Países Bajos, Colombia ha convertido gol en el primer partido de los certámenes de la categoría en los que ha estado. Lea aquí: Colombia se estrenó con triunfo en el Mundial Sub-20 de Chile con gol de Óscar Perea

Esta vez, ante un aguerrido rival, fuerte, veloz y desequilibrante, los dirigidos por el vallecaucano César Torres sufrieron por instantes para lograr imponer condiciones. Hasta el minuto 30 se produjo la mejor jugada colectiva del encuentro. En una gran sociedad por la banda derecha, Kéner González desequilibró, le pasó el balón a Carlos Sarabia, quien centró, y de cabeza, Óscar Perea por poco abre el marcador. En el siguiente ataque tricolor, esta vez por el sector izquierdo, desbordó con eficacia Juan Arizala, centró a ras de piso, disparó Emilio Aristizábal pero la pelota se estrelló en un defensor.