¡Confirmado! El goleador colombiano Miguel Borja llega al América de México

El América de México anunció este jueves como nuevo refuerzo al delantero colombiano Miguel “El Colibrí” Borja, que en el plantel de las Águilas se reencontrará con el mediocampista brasileño Raphael Veiga, su excompañero en Palmeiras. El atacante llega a las Águilas avalado por seis títulos de goleo: dos en la liga de Colombia, uno en el campeonato Paulista, otro en la Copa de la Liga de Argentina, uno en la Copa Sudamericana y otro en la Copa Libertadores. Entérese: Video | Así empezó la historia goleadora de Miguel Ángel Borja con el Al-Wasl en la Liga de Arabia

“¡Águilas, llegué!”, dijo Borja en un video publicado por el América en redes sociales, donde se le ve con la camiseta del club azulcrema. En el mismo video de presentación aparece el entrenador uruguayo Guillermo Almada, escribiendo en un tablero el nombre de Miguel Borja y sus características como jugador: “Goleador, movilidad, generosidad, solidaridad, esfuerzo”. Lea también: Kevin Serna marcó con Fluminense y Fabio se lució en los penales para el paso a cuartos de Copa Libertadores

Borja llegó el miércoles a la Ciudad de México para concretar, por fin, su llegada al balompié azteca, pues en enero se frustró su llegada al Cruz Azul porque no había más cupo para otro jugador extranjero. El Colibrí se integra a las Águilas tras su paso por el Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, una fugaz aventura de seis meses en Asia que se dio tras su salida de River Plate en diciembre de 2025. En el América, el atacante de 33 años competirá por el puesto con el capitán Henry Martín y los juveniles mexicanos Patricio Salas, Esteban Lozano y Alejandro Cárdenas, quienes están recibiendo impulso de Almada. Le puede interesar: Nacional probó a dos de sus refuerzos y dejaron buenas sensaciones: así debutaron Ian Poveda y Andrés Reyes Borja se reunirá en el club americanista con los también colombianos Cristian Borja, el extremo Óscar Perea y José “La Pantera” Zúñiga, otro centro delantero. El América, líder actual del Apertura 2026, es el equipo más laureado del fútbol mexicano con 20 títulos de liga (16 en la época profesional).

Quién es Miguel Borja

Formado y debutante en primera división con el Deportivo Cali, Borja jugó para otros clubes colombianos: Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Júnior. Con Cortuluá, en 2016, y con Junior, en 2020, fue líder de goleo de la liga colombiana. En el extranjero, militó en el Livorno de Italia, el Palmeiras de Brasil -con el que fue líder de goleo en el Paulista- y los argentinos Olimpo y River Plate, con el que fue máximo anotador en la Copa de la Liga.

En torneos internacionales fue campeón de goleo de la Copa Sudamericana 2016 con Atlético Nacional y de la Copa Libertadores 2018 con Palmeiras. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Originario de Tierralta, al norte de Colombia, Borja debutó en la selección de su país el 10 de noviembre de 2016. Desde entonces, ha marcado nueve goles en 30 partidos y fue mundialista en Rusia 2018. Siga leyendo: Jhon Lucumí fue presentado en la Juventus de Turín y apunta a ser titular; ¿cuándo debutará?

Bloque de preguntas y respuestas:

Miguel Borja ha ganado seis títulos de goleo: dos en la liga colombiana, uno en el campeonato Paulista, uno en la Copa de la Liga de Argentina, uno en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Libertadores. ¿Qué otros colombianos juegan con Miguel Borja en el América? Borja compartirá equipo con Cristian Borja, Óscar Perea y José “La Pantera” Zúñiga, quienes también hacen parte del América. ¿En qué equipos colombianos jugó Miguel Borja antes de llegar a México? Borja jugó en Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Júnior antes de su llegada al fútbol mexicano.