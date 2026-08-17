Goles y mensajes de apoyo a Colombia: Carrascal lideró victoria del Flamengo, Perea marcó con el América de México y más

En medio del dolor que aún atraviesa Colombia por el reciente sismo del 10 de agosto, los futbolistas cafeteros dejan la bandera en alto mientras el país intenta pasar el trago amargo. Goles que ayudan a distraer un poco la mente, al menos en el caso de los aficionados al fútbol en el país, y que brindan esa esperanza necesaria de cara a un nuevo proceso de la Selección Colombia. Para iniciar, uno de los jugadores que fue al Mundial de Norteamérica 2026, pero que no tuvo un solo minuto de competencia en el mismo, es el volante Jorge Carrascal. El cartagenero que perdió su puesto en el equipo de gala de Flamengo fue titular en el compromiso contra Mirassol por el Brasileirao, duelo donde el entrenador Jardel puso en cancha un onceno mixto debido al compromiso por Copa Libertadores del próximo martes ante Cruzeiro. Durante la visita del Mengao contra Mirassol, el conjunto rojinegro se vio en la obligación de ganar para recortarle distancias al líder del torneo, Palmeiras. Allí, tomó la batuta Jorge Carrascal y, con un gol al minuto 22 que abrió el marcador, más 2 asistencias que aportaron a la goleada del equipo carioca, el bolivarense se quedó con el premio a mejor jugador del partido.

“Estamos pasando una situación muy difícil, todos debemos aportar nuestro granito de arena. Que Dios nos arrope en esta situación tan complicada, ¡Fuerza Colombia!”, fueron las palabras del colombiano pospartido. Con este buen rendimiento, todo apunta a que Carrascal tendrá más minutos en el duelo de Libertadores ante “La Bestia Negra” en el Maracaná.

Primer gol de Óscar Perea en la Liga MX

Con gambeta, asociación, velocidad y definición, el canterano de Atlético Nacional, Óscar Perea, se está ganando el corazón de una de las aficiones más grandes del fútbol mexicano, la de las Águilas del América. En partido válido por la cuarta fecha de la Liga MX, el colombiano anotó su primer gol en el torneo local y el segundo con la camiseta del club de Cloaca. Al minuto 52, tras recibir un centro que bajó con categoría y deshaciéndose de la marca con un movimiento sutil, Perea definió cruzado contra el arquero del Atlético San Luis y puso su nombre en la goleada del América como local.

Tras generar el rugido de gol por primera vez en el Estadio Azteca, Perea es elogiado por los diarios deportivos del país manito, consolidándose como una de las opciones de la renovación en la selección colombiana.

Más goles cafeteros

El defensor barranquillero de 25 años, Andrés Alarcón, se reportó con gol desde Rusia y mostró en el festejo su apoyo y solidaridad con el pueblo colombiano. El exjugador de Patriotas de Boyacá marcó en la goleada de su equipo, el Dinamo Makhachkala 4-1 en condición de visitante contra el Krylia Sovetov.

Mientras tanto, en Suiza, se gestó una goleada histórica donde el Lugano le propinó una paliza al Vedeggio Calcio por 10 a 1. Tres goles de la decena marcada por el Lugano fueron obra de Beckham David Castro. El futbolista cartagenero de 22 años anotó su primer triplete en el fútbol helvético.