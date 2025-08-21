Con goles de Yoreli Rincón y Ana Guzmán, Palmeiras celebró un triunfo con sabor colombiano

El fútbol femenino colombiano sigue dejando huella en Brasil. Este miércoles 20 de agosto, Ana María Guzmán y Yoreli Rincón fueron las grandes figuras del Palmeiras al anotar los goles con los que el equipo derrotó 2-1 al Taubaté en el Campeonato Paulista. El partido tuvo presencia de tres cafeteras desde el inicio: Yoreli Rincón, Greicy Landázuri y el más reciente fichaje, Ana María Guzmán. Fue precisamente la lateral risaraldense quien abrió el marcador a los 6 minutos, estrenándose con su primer gol en el Paulista. En la segunda parte, la capitana del equipo, Yoreli Rincón, apareció al minuto 80 para sentenciar el triunfo con el 1-2 definitivo.

Greicy Landázuri también firmó un encuentro destacado y fue sustituida al minuto 89 en medio de aplausos, demostrando que la cuota colombiana en el Palmeiras está más vigente que nunca. Quien no estuvo en la convocatoria fue Katerine Tapia, arquera de la Selección Colombia y habitual titular. En su lugar, la portera Tainá asumió la responsabilidad bajo los tres palos, en lo que parece ser una rotación de la plantilla tras su participación completa en el Brasileirao ante Flamengo. Con este resultado, Palmeiras llegó a 13 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla, a solo dos unidades del líder Corinthians. En el Brasileirao, el equipo también pelea en la parte alta y actualmente es cuarto con 30 unidades