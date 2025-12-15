Golpe a Airbnb en España: multaron a la plataforma con 64 millones de euros por realizar publicidad sin licencia

Airbnb vive uno de los momentos más agitados hablando de términos jurídicos. Esta vez por parte del Ministerio de Consumo de España que impuso una multa de 64 millones de euros (unos 285’452.800.000) a la compañía por publicitar alojamientos turísticos sin licencia, una sanción que se convierte en una de las más altas aplicadas en el país por vulneraciones a los derechos de los consumidores y que se enmarca en la ofensiva del Gobierno para frenar el impacto de este modelo sobre el mercado de la vivienda.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4