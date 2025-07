“Rechazo de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia y la institucionalidad y no soy una persona a la cual puedan utilizar para este tipo de acciones. De manera infundada he sido mencionada en este reprochable episodio”, reclamó Márquez.

En los audios revelados por el diario El País, de España, Leyva habla de un supuesto golpe de Estado apoyado (presuntamente) por congresistas de Estados Unidos. “Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez (la vicepresidenta)”, dijo Leyva.

Previamente, la vicepresidenta dijo tener la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. “Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”.

Además, agregó que jamás se prestaría para un golpe de Estado, para conspirar en contra del Gobierno Nacional y aseguró que intentaron utilizarla para cumplir otras ambiciones.

A pesar de la carta pública emitida por Márquez, el jefe de Estado se manifestó inconforme y, en el marco de la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Sevilla (España), aseguró que todos los mencionados por Leyva deberán responder ante la justicia.