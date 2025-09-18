Otro golpe a Milei: Congreso negó vetos a financiación pública de salud y educación

Miles de manifestantes en Buenos Aires (Argentina) celebraron esta semana el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei a leyes de financiamiento para universidades públicas y el principal hospital pediátrico, en un nuevo revés para el mandatario liberal, que aún debe ser ratificado por el Senado. Las leyes vetadas por Milei a principios de mes prevén actualizar el presupuesto universitario según la inflación desde 2023 y mejorar los salarios de docentes y personal auxiliar. También declaran una emergencia sanitaria que implica asignar fondos sobre todo para el hospital de referencia Garrahan. Le puede interesar: ¿Y la “motosierra”? Tras revés electoral, Milei subirá gasto en pensiones, salud y educación. En un Congreso donde Milei no tiene mayorías, la cámara baja del Congreso rechazó ambos vetos. Para que las leyes entren en vigor, la oposición necesita ahora que el Senado también los rechace por una mayoría de dos tercios. “Tenemos que defender a los estudiantes, a los trabajadores docentes y a los no docentes que han perdido más del 30% del poder adquisitivo de sus ingresos a partir de la aplicación de esta motosierra absolutamente salvaje con la que han gobernado en este año y ocho meses que llevan”, dijo el jefe del bloque del peronismo (oposición), Germán Martínez.

Tras conocerse la votación en la plaza del Congreso, donde tenía lugar una de las mayores concentraciones de los últimos meses, los manifestantes saltaron y se abrazaron cantando con euforia “la patria no se vende”. Los sectores de la salud y la educación están entre los más golpeados por la “motosierra” del gobernante libertario, quien justifica los vetos alegando que esas leyes ponen en riesgo el equilibrio fiscal, piedra angular de su gobierno. “Entendamos que ahora estamos planteando un remedio que va a ser peor que la enfermedad”, dijo el diputado oficialista Santiago Santurio. “La plata que entra por un bolsillo va a salir por el otro con más gastos, rompiendo impuestos, generando deudas”, añadió.

Las reacciones tras la decisión de la Cámara

Con carteles como “no al veto” y “salvemos al Garrahan”, miles de estudiantes, profesores, médicos y miembros de sindicatos siguieron el debate de los diputados.

“Está en riesgo la educación y la salud, es fundamental que tengamos acceso a la educación de calidad que nos brinda Argentina. No podemos permitir que nos arrebaten lo que logramos con tanta lucha a lo largo de la historia”, dijo a la AFP Zoe Gómez, de 23 años y flamante licenciada en Psicopedagogía por la estatal universidad de San Martín. Milei presentó el lunes un proyecto de presupuestos para 2026 que incluye mayores partidas para salud y educación. Los rectores universitarios consideraron en un comunicado conjunto que este programa “ratifica y agrava el ajuste” porque no prevé compensar los ingresos perdidos. El presidente, quien en su mensaje aseguró que “lo peor ya pasó”, gobierna aplicando el presupuesto de 2023 no obstante la erosión de la inflación, que ese año fue de 211 %, de 118 % en 2024 y de casi 20 % acumulado a agosto de este año. Milei atraviesa su peor momento político desde que asumió en diciembre de 2023, tras el revés electoral en las legislativas de la provincia de Buenos Aires donde el oficialismo perdió por 14 puntos frente al peronismo de izquierda.