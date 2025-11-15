Jueza identificó al agresor del golpe mortal a Jaime Esteban Moreno, ¿de quién se trata?

La justicia comenzó a esclarecer, paso a paso, lo que ocurrió aquella noche en la que murió Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes cuyo caso estremeció a Bogotá.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la jueza sexta penal municipal con función de control de garantías fue contundente al decir que las pruebas apuntan a que Ricardo Rafael González Castro fue quien propinó el golpe decisivo que dejó a Moreno inconsciente y lo llevó a la muerte.
Según la togada, el ataque no fue un golpe cualquiera, sino una agresión calculada, ejecutada con lo que describió como “el extremo máximo de crueldad”.
La magistrada aseguró que la patada que dio González tuvo un impulso previo, “con velocidad desmesurada” y una “fuerza terrible”, lo que demuestra que no se trató de un acto impulsivo, sino de una violencia deliberada.
