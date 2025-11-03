x

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

El Premio Cervantes 2025 es el más importante de las letras en español.

  • Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025. Foto: Ministerio de Cultura de España
    Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025. Foto: Ministerio de Cultura de España
Agencia AFP
hace 8 minutos
bookmark

El autor mexicano Gonzalo Celorio, ensayista, novelista y editor, fue distinguido este lunes con el Premio Cervantes, el más importante de las letras en español, anunció en Madrid el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun.

“A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida”, explicó Urtasun al anunciar el galardón al escritor mexicano de 77 años.

Noticia en desarrollo...

Utilidad para la vida