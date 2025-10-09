Mariana Pajón y GW celebran en Barranquilla el Gran Fondito: deporte, familia e inspiración sobre ruedas

La ciudad de Barranquilla acogerá este sábado y domingo una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, una experiencia deportiva que reúne a niñas y niños entre 2 y 14 años en competencias de bici, patines y running.

El evento recreo-deportivo busca promover a la vez la unión familiar, la diversión y los valores del deporte. Cada participante podrá sentir la emoción de cruzar la meta y recibir su medalla, recordando que todos los sueños comienzan con un primer impulso.

