Fotos y videos | Impresionante granizada azotó este viernes a Bogotá

Varios sectores de la ciudad quedaron cubiertos de granizo y algunas vías sufren encharcamientos e inundaciones.

  • Así luce un sector del norte de Bogotá en medio de la fuerte granizada de este viernes. FOTO: Captura de video
El Colombiano
hace 18 minutos
Un fuerte aguacero acompañado de granizo cae a esta hora en gran parte de Bogotá, por lo que las autoridades están alerta por las posibles emergencias que se pueden presentar en la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, las lluvias comenzaron poco antes de la 1:00 de la tarde en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, en donde aún sigue lloviendo.

Hasta el momento, las autoridades no reportan grandes emergencias pero sí encharcamientos e inundaciones en la avenida Boyacá con calle 134, la Autonorte con calle 82, la avenida Rojas con avenida Chile, la avenida NQS con calle 25 y la avenida las Américas con transversal 39 bis, por lo que le piden a los conductores evitar dichos corredores y manejar con precaución.

Y es que ha sido tanto el nivel de agua que ha caído que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, informó una hora después que en la localidad de Barrios se reporta un volumen de lluvia de acumulado de 62.5 mm y en Suba ya está superando los 30 mm.

