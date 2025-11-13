Grave accidente en el norte de Bogotá dejó dos personas heridas

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este jueves, 13 de noviembre, en el norte de Bogotá. Un camión y un tractocamión colisionaron en la calle 183 con carrera 16, en la localidad de Usaquén, dejando dos personas heridas y el cierre total de la vía.

El siniestro ocurrió hacia las 4:39 de la madrugada en el sentido occidente–oriente de la vía.

Según el reporte de las autoridades, dos personas resultaron heridas tras el impacto. Equipos de Tránsito de Bogotá y personal de ambulancias atendieron la emergencia y trasladaron a los lesionados a un centro asistencial.