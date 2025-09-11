x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gremios del Caribe demandan al Gobierno para obligarlo a resolver crisis de Air-e

Gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira presentaron una acción de cumplimiento para que la Superservicios y los Ministerios de Hacienda y Energía gestionen recursos inmediatos al Fondo Empresarial de Air-e.

  • Loss gremio señalaron que el objetivo es garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional. Foto: ARCHIVO
    Loss gremio señalaron que el objetivo es garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional. Foto: ARCHIVO
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 37 minutos
bookmark

Los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, a través de la Veeduría Ciudadana ‘Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida’, interpusieron una acción de cumplimiento para que la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía gestionen de inmediato recursos para el Fondo Empresarial.

El objetivo, afirmaron, es financiar a Air-e, garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional.

La demanda, presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, señala que la acción de cumplimiento es procedente, dado que los recursos pueden obtenerse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos que aseguran la continuidad de este servicio público esencial sin implicar un gasto presupuestal adicional no previsto.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida