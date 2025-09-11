x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gremios del Caribe demandan al Gobierno para obligarlo a resolver crisis de Air-e

Los gremios del Caribe demandaron al Gobierno para que garantice recursos urgentes a Air-e y así evitar un apagón regional. Piden acciones inmediatas que aseguren la energía a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

  • Loss gremio señalaron que el objetivo es garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional. Foto: ARCHIVO
    Loss gremio señalaron que el objetivo es garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional. Foto: ARCHIVO
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
bookmark

Los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, a través de la Veeduría Ciudadana ‘Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida’, interpusieron una acción de cumplimiento para que la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía gestionen de inmediato recursos para el Fondo Empresarial.

El objetivo, afirmaron, es financiar a Air-e, garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional.

Le puede interesar: Creg arranca la convocatoria para la subasta que busca asegurar la energía en Colombia en 2029 y 2030

La demanda, presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, señala que la acción de cumplimiento es procedente, dado que los recursos pueden obtenerse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos que aseguran la continuidad de este servicio público esencial sin implicar un gasto presupuestal adicional no previsto.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida