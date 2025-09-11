Gremios del Caribe demandan al Gobierno para obligarlo a resolver crisis de Air-e

Los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, a través de la Veeduría Ciudadana ‘Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida’, interpusieron una acción de cumplimiento para que la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía gestionen de inmediato recursos para el Fondo Empresarial.

El objetivo, afirmaron, es financiar a Air-e, garantizar un servicio eléctrico estable y de calidad para sus más de 1,3 millones de usuarios, y evitar el colapso del sistema eléctrico nacional.



La demanda, presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, señala que la acción de cumplimiento es procedente, dado que los recursos pueden obtenerse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos que aseguran la continuidad de este servicio público esencial sin implicar un gasto presupuestal adicional no previsto.

Noticia en desarrollo...