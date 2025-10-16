Gremios denuncian que la nueva ley minera propone un modelo estatizado en el país

El Gobierno Nacional ha dado sus primeros pasos para hacer serios cambios en el sector minero del país. Radicó ante el Congreso de la República el proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”. La cuestión es que varios de los gremios empresariales vaticinaron que si esas reglas entran en juego, las cosas serán más difíciles para la minería legal y más fáciles para la ilegal.
Así lo explicó la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC). Según el gremio, el Gobierno quiere controlar toda la actividad desde Bogotá, limitar el trabajo de las empresas privadas y dar prioridad solo a comunidades o empresas estatales, lo que frenaría la inversión y el empleo.
Entérese: Denuncian politiquería en el Presupuesto 2026: más plata para Dapre y Procuraduría, menos recursos para Defensoría
Además, dicen que no se ha escuchado al sector minero formal, que la ley no soluciona los problemas reales —como la minería ilegal, el uso del mercurio o las demoras en licencias— y que generará más trámites, incertidumbre y conflictos.
Todo ese marco de incertidumbre local ocurre en medio de un buen momento para la minería mundial. Y es que varios metales preciosos están rompiendo récords en sus precios. Ese es el caso del oro, que ha repuntado más del 5% en lo corrido de esta semana y superó un máximo de US$4.243 la onza.
Ni hablar de la plata, que logró una cotización este 16 de octubre por encima de los 53 dólares por primera vez en la historia. Un incremento que obedece a las tensiones globales. Ese boom podría desaprovecharse en Colombia a raíz de una aprobación del mencionado proyecto que radicó el Ministerio.