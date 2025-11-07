Gremios energéticos señalan que proyecto de ley del Gobierno podría subir tarifas: aquí los detalles

Los principales gremios del sector energético colombiano enviaron una carta al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y a las comisiones quintas del Congreso, en la que expresan su preocupación por el Proyecto de Ley 432 de 2025 Cámara, denominado “Regulación Justa”. Según las asociaciones, la iniciativa, radicada por el propio Ministerio, no reducirá las tarifas de energía y podría afectar la confiabilidad del sistema eléctrico y del abastecimiento de gas en el país.
La misiva fue firmada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, en representación de todo el sector energético nacional.