Gremios rechazan en bloque el desconocimiento del triunfo de De la Espriella por Petro

Colombia vive una tensión institucional por cuenta del desconocimiento de los resultados electorales presidenciales. En cuestión de horas, seis de los gremios más influyentes del país salieron a respaldar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, después de que el presidente, Gustavo Petro, pusiera en duda la victoria del candidato electo, Abelardo de la Espriella.
El mensaje es unánime entre los sectores financiero, energético, constructor y gremial, que “no hay evidencia de fraude, el proceso fue transparente y la transición de mando debe cumplirse el 7 de agosto, como lo ordena la Constitución”.
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