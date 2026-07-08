Gremios rechazan en bloque el desconocimiento del triunfo de De la Espriella por Petro

Colombia vive una tensión institucional por cuenta del desconocimiento de los resultados electorales presidenciales. En cuestión de horas, seis de los gremios más influyentes del país salieron a respaldar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, después de que el presidente, Gustavo Petro, pusiera en duda la victoria del candidato electo, Abelardo de la Espriella. El mensaje es unánime entre los sectores financiero, energético, constructor y gremial, que “no hay evidencia de fraude, el proceso fue transparente y la transición de mando debe cumplirse el 7 de agosto, como lo ordena la Constitución”. Puede leer: Fajardo y Petro pelearon en redes por desconocimiento de los resultados: “recapacite y acepte la derrota”

Andi: “no se ha presentado evidencia” de irregularidades

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) defendió la solidez de la Organización Electoral y recordó que el sistema colombiano se soporta en los formularios E-14, documentos públicos que cualquier ciudadano puede contrastar con los resultados oficiales. Según la Andi, esos formularios se publican pocas horas después del cierre de las urnas, lo que permite a partidos, veedores y ciudadanía verificar el escrutinio en tiempo real. Por eso, insiste el gremio, cuestionar el proceso sin pruebas “resulta irresponsable” y pone en riesgo la estabilidad institucional. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fue enfático al decir que “el respeto por las reglas democráticas constituye la principal garantía para preservar la estabilidad política, la confianza institucional y la convivencia ciudadana”.

Asobancaria y AmCham piden respetar el voto

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) reconoció en su comunicado que Abelardo de la Espriella es el presidente electo y el gremio respalda “plenamente su legitimidad”. El gremio recordó que la elección fue verificada por la organización electoral y acompañada por veedurías internacionales. Para Asobancaria, la certidumbre institucional no es un asunto solo político, sino económico, es condición indispensable para la confianza, el crecimiento, la inversión y el empleo en el país. Desde el comercio binacional, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) se unió al reclamo. Su presidenta, María Claudia Lacouture, fue tajante al decir que “Colombia sí decidió en las urnas, en un proceso transparente, con garantías, certificado por las autoridades electorales conforme a la Constitución y la ley”. Lea aquí: Petro no, regiones sí: en Cúcuta, arranca el empalme ‘paralelo’ de Abelardo con los alcaldes: ¿cómo funcionará?

Camacol y Andeg alertan por la estabilidad del país

El sector de la construcción también levantó la voz, por eso, Guillermo Herrera Castaño, presidente de Camacol, señaló que “ningún gobernante está por encima de la voluntad de los colombianos” y respaldó abiertamente al presidente electo. Desde el sector energético, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que este tipo de declaraciones “profundiza la polarización y afecta la estabilidad institucional”, justo cuando el país enfrenta desafíos urgentes en materia de generación eléctrica. El gremio también alertó que Colombia depende en gran parte de la generación hidráulica y enfrenta escenarios de alta presión climática por El Niño. A eso se suma la presión financiera que enfrentan las empresas del sector por las obligaciones derivadas de la intervención de Air-e. Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, la prioridad debe ser otra, ya que “el país necesita confianza en sus instituciones, reglas estables y un ambiente de gobernabilidad que permita concentrar los esfuerzos en resolver los grandes desafíos nacionales”. En contexto: Empalme suspendido no afecta el cambio de gobierno, ¿pero hasta dónde puede llegar Petro?

Acolgen pide rodear las instituciones y a la fuerza pública

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y también presidenta del Consejo Gremial, calificó como “un hecho político y jurídico de la mayor gravedad” que Petro afirme, sin pruebas, que hubo un fraude internacional en la elección y que desconozca a De la Espriella para reconocer una supuesta victoria de Iván Cepeda. Gutiérrez hizo un llamado directo a varias instituciones para proteger la voluntad popular, así como las Altas Cortes, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares, la Policía y los medios de comunicación. El objetivo, dijo, es rechazar por vías legales cualquier intento de desconocer el resultado de las urnas. El consenso gremial apunta a exigir una transición ordenada, transparente y respetuosa de la Constitución entre el Gobierno saliente y el equipo de Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, Asobancaria fue explícita al pedirle al Gobierno Nacional adelantar el empalme de buena fe para garantizar la posesión presidencial el 7 de agosto. Para los gremios, lo que está en juego es la confianza institucional que sostiene la inversión, el empleo y la estabilidad económica del país en un momento en que sectores como el energético ya enfrentan presiones propias. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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