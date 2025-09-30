Con Greta Thunberg a bordo, flotilla humanitaria desafía bloqueo de Israel y se acerca a Gaza

La Flotilla Global Sumud lleva más de un mes en el Mediterráneo y se acerca a la llamada “línea naranja”, donde Israel suele interceptar misiones similares. “Estamos entrando en una zona de riesgo”, dijo Ezequiel Peressini, dirigente argentino a bordo del Sirius.

El Gobierno israelí ha reiterado que usará “todos los medios” para impedir la llegada de los barcos a Gaza, a los que acusa de estar “organizados por Hamás”. El Ministerio de Exteriores advirtió que no permitirá la violación de un “bloqueo naval legal”. En junio, incluso tildó una flotilla en la que viajaba Greta Thunberg como un “yate para selfies”.

Thunberg respondió asegurando que la misión es “pacífica y completamente legal”: “no estamos llevando armas, sino alimentos, medicinas y productos básicos. Impedir esta misión sería un crimen de guerra más”, dijo.