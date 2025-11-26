Video | Greta Thunberg es multada en Italia tras protesta que tiñó de verde el Gran Canal de Venecia

Los canales y ríos de diez ciudades italianas fueron teñidos de verde en una acción simultánea del movimiento activista Extinction Rebellion para denunciar lo que consideran “políticas ecocidas” del gobierno italiano.
La protesta que tuvo lugar el sábado ocurrió en el momento en que los países del mundo participaban en la COP30 en Brasil. Greta Thunberg, presente en la protesta en Venecia, recibió una multa de 150 euros y una restricción de 48 horas para ingresar a la ciudad.
Extinction Rebellion explicó que sus activistas liberaron un tinte ambientalmente inofensivo en canales, ríos, lagos y fuentes para resaltar “los efectos masivos del colapso climático”.