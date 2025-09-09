Grupo Argos avanza en recompra de acciones y ya ejecuta más del 58% del programa aprobado

Grupo Argos reportó un avance del 58% en la ejecución de su programa de recompra de acciones, aprobado por sus accionistas.

A la fecha, la compañía ha destinado más de $292.000 millones en la adquisición de acciones ordinarias y preferenciales, en línea con su estrategia de creación de valor para los inversionistas. La iniciativa cobra relevancia luego de la materialización del proyecto de escisión o descruce accionario con Grupo Sura, con el cual la estructura accionaria de Grupo Argos quedó conformada en un 42% por acciones preferenciales. La recompra seguirá ejecutándose conforme a esta composición, explicó la holding de infraestructura en un comunicado.

Recompras: una apuesta por el valor en el mercado

La organización reiteró que la decisión de recomprar acciones parte de la convicción de que el precio de sus títulos listados en la Bolsa de Valores de Colombia no refleja el valor real de la compañía.

En ese sentido, los programas de recompra aprobados en las asambleas de Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia suman de forma consolidada hasta $1 billón, lo que demuestra el compromiso del grupo empresarial con sus accionistas. Por su parte, Cementos Argos ha invertido más de $363.000 millones, alcanzando un 73% de ejecución del monto aprobado para su programa de recompra. Mientras tanto, Celsia, filial de energía del grupo, ya ha destinado más de $113.000 millones, lo que representa un avance del 38% en su programa.

Una estrategia integral del Grupo Empresarial Argos

La suma de los esfuerzos de las compañías del Grupo Empresarial Argos refleja una estrategia integral orientada a maximizar el valor para los accionistas y fortalecer la confianza del mercado en sus títulos.