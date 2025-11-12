Grupo Éxito revierte pérdidas y alcanza utilidad neta de $142.905 millones en el tercer trimestre de 2025

Grupo Éxito cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados financieros que reflejan una recuperación sólida frente al mismo periodo del año anterior, destacando la reversión de pérdidas y el crecimiento sostenido de sus operaciones en Colombia y Uruguay. La utilidad neta consolidada atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los $142,905 millones de pesos, frente a la pérdida de $34.733 millones registrada en el tercer trimestre de 2024.
Según Carlos Calleja, presidente del Grupo Éxito, este resultado confirma la efectividad de las estrategias implementadas en el último año y la recuperación de la rentabilidad a nivel consolidado.
El desempeño operacional también presentó avances importantes.El EBITDA recurrente consolidado llegó a $448.017 millones, mientras que el margen EBITDA se ubicó en 8,6%. lo que representa un crecimiento del 30,9% frente al mismo periodo de 2024. Estas cifras muestran la capacidad del Grupo para optimizar su operación y controlar costos, incluso en un contexto económico complejo.