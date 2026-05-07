“Nos preocupa la presencia de los grupos armados”: MOE-UE despliega 150 observadores para elecciones en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea alertó sobre el posible impacto de los grupos armados ilegales en el proceso presidencial del 31 de mayo en Colombia. Aunque destacó la solidez del sistema electoral, advirtió que la violencia en regiones como Valle del Cauca y Cauca podría afectar la campaña y la libertad de los votantes.
La preocupación no es nueva, pero sí persistente. Desde Bogotá, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, advirtió que la presencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país sigue siendo un factor de riesgo en el desarrollo de las elecciones presidenciales.
“Naturalmente que nos preocupa la presencia de los grupos armados en el territorio. Yo creo que a cualquier ciudadano le preocupa, a cualquier institución le preocupa. Evidentemente es algo que afecta a todos los ámbitos y a todos los aspectos de la vida pública y privada”, señaló durante una rueda de prensa en la que presentó el despliegue de observadores internacionales.
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