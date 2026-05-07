“Nos preocupa la presencia de los grupos armados”: MOE-UE despliega 150 observadores para elecciones en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea alertó sobre el posible impacto de los grupos armados ilegales en el proceso presidencial del 31 de mayo en Colombia. Aunque destacó la solidez del sistema electoral, advirtió que la violencia en regiones como Valle del Cauca y Cauca podría afectar la campaña y la libertad de los votantes. La preocupación no es nueva, pero sí persistente. Desde Bogotá, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, advirtió que la presencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país sigue siendo un factor de riesgo en el desarrollo de las elecciones presidenciales. “Naturalmente que nos preocupa la presencia de los grupos armados en el territorio. Yo creo que a cualquier ciudadano le preocupa, a cualquier institución le preocupa. Evidentemente es algo que afecta a todos los ámbitos y a todos los aspectos de la vida pública y privada”, señaló durante una rueda de prensa en la que presentó el despliegue de observadores internacionales. Entérese: Denuncian que grupos armados no dejan hacer campaña por Paloma Valencia en municipios del Valle

De Gabriel dijo que esta situación no es reciente, sino un fenómeno repetitivo. “No se trata de algo nuevo, es algo que por desgracia es crónico, desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, afecta a todos y a cada uno de los procesos electorales”, afirmó. Lea también: Estado en pleno exige liberación de funcionarios del CTI: Un año secuestrados y sometidos a “juicio revolucionario” En las últimas semanas, la misión ha identificado un repunte de la violencia en zonas específicas del país, especialmente en el suroccidente. “Somos muy conscientes de que ha habido un incremento de la violencia en las últimas semanas, especialmente en los departamentos del Valle y en Cauca, pero es algo que está ahí, es muy preocupante desde luego”, advirtió.

El funcionario fue enfático en que este contexto puede incidir directamente en el proceso democrático, no sólo durante la jornada electoral, sino también en la etapa previa. A pesar de ese panorama, la misión europea destacó la resiliencia del sistema democrático colombiano y la continuidad del proceso electoral incluso en medio de condiciones adversas.

“Es algo con lo que desgraciadamente el país convive desde hace mucho tiempo y lo que nos resulta absolutamente admirable es que a pesar de esas circunstancias, a pesar de esas dificultades (...) los ciudadanos votan y la democracia, la sólida democracia colombiana se renueva cada cuatro años”, señaló el funcionario.

La Unión Europea también confirmó el despliegue de hasta 150 observadores internacionales en el país, así como la presencia de 40 observadores de largo plazo que ya se encuentran en territorio colombiano desde finales de enero. Estos equipos se han distribuido desde Bogotá hacia diferentes departamentos para hacer seguimiento a la campaña presidencial y a los preparativos electorales en zonas urbanas y rurales. “Nos vamos a quedar hasta el final del proceso, en una vuelta o en dos vueltas, según decidan los colombianos”. Le puede interesar: No se pierda el primer debate presidencial entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia hoy a las 7 p. m.

Además de las alertas, la delegación europea también enfatizó en la confianza del sistema electoral del país y su carácter verificable. “Hemos visto cómo la Registraduría ha mantenido una grandísima apertura en todos sus procesos, como los ciudadanos han podido observar y los partidos políticos a través de sus representantes, de sus testigos, han podido observar las votaciones (...) hasta ahora lo que hemos constatado en las elecciones presidenciales previas es una enorme transparencia”, dijo, añadiendo que el modelo manual facilita la trazabilidad del escrutinio.