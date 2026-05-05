Guarne asegura $35.000 millones para su nuevo hospital tras 20 años de espera

Después de más de dos décadas de gestión, el municipio de Guarne consiguió los recursos para reemplazar por completo la infraestructura de la ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. El Ministerio de Salud y Protección Social comprometió $35.059 millones de pesos y formalizó recientemente el desembolso.

El hospital actual no cumple las normas de sismorresistencia y su capacidad es insuficiente para atender un municipio en crecimiento. El nuevo proyecto busca garantizar atención digna y moderna para los más de 65.000 habitantes de Guarne y los usuarios de la autopista Medellín-Bogotá.

El alcalde Mauricio Grisales describió la consecución de estos recursos como una lucha de dos años para destrabar un proyecto anhelado por más de veinte. El proceso incluyó el saneamiento de títulos de propiedad, el englobe de lotes municipales para trasladarlos al hospital y el ajuste de los diseños de ingeniería para obtener los conceptos de viabilidad técnica de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud. La iniciativa fue incluida en el documento CONPES 4169, lo que permitió asegurar la financiación mediante vigencias futuras excepcionales hasta 2030. “Este es un logro histórico, una gestión para poder bajar esos recursos desde el nivel nacional”, afirmó Grisales, quien destacó también el apoyo de la senadora electa María Eugenia Lopera en el proceso.

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El nuevo centro hospitalario no será una reforma sino una construcción desde cero. Entre los cambios más significativos está una zona de maternidad con incubadoras para bebés prematuros y una ampliación del área de urgencias, que hoy es tan pequeña que los pacientes deben esperar afuera. “Con esta nueva infraestructura podemos pasar de manera rápida a un nivel dos de atención, porque vamos a empezar a tener servicios especializados con médicos internistas y especialistas en convenio con otras entidades”, explicó el alcalde. También se fortalecerá el área de imagenología, clave para atender accidentes de tránsito en la autopista.

Las obras están proyectadas para comenzar en agosto de este año. Antes de eso, la sede actual deberá ser evacuada y demolida para construir sobre ella el nuevo edificio, que también ocupará un terreno adicional adquirido previamente. Durante los aproximadamente 19 meses que durarán las obras, los servicios de salud funcionarán en un inmueble municipal cercano. El municipio adelanta actualmente el proceso de contratación de la fiducia que administrará los recursos.

La asignación llega en un momento complejo para el sistema de salud departamental. Según la Resolución 2733 de 2025 del Ministerio de Salud, de los numerosos municipios de Antioquia solo Guarne, Santa Bárbara y Carepa figuraron como beneficiarios del rubro de ampliación de capacidad instalada, lo que convierte a Guarne en un referente de gestión en un departamento donde la infraestructura hospitalaria demanda intervenciones urgentes.