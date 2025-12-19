x

“La guerra cambió”: Ejército alerta por 393 ataques con drones en menos de dos años

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, advirtió que los grupos armados ilegales han fortalecido sus capacidades tecnológicas y financieras, transformando el conflicto armado en Colombia. Así está la situación en el país.

  El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, advirtió que el conflicto armado en Colombia cambió por el uso masivo de drones con explosivos. FOTO: Colprensa.
    El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, advirtió que el conflicto armado en Colombia cambió por el uso masivo de drones con explosivos. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 22 minutos
bookmark

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, aseguró que el país enfrenta un nuevo escenario de seguridad marcado por el uso masivo de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales. En declaraciones a Blu Radio, el oficial reveló que entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025 se han registrado 393 ataques con drones en distintas regiones del país.

Las declaraciones se dieron tras el ataque del ELN contra una base de entrenamiento militar en Aguachica, Cesar, que dejó seis soldados muertos y 31 heridos. Según Cardozo, este tipo de atentados evidencia que las tácticas tradicionales han sido superadas por una amenaza “multidominio” basada en tecnología de fácil acceso.

En contexto: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 6 muertos y 31 heridos

“El conflicto que enfrentamos hoy es totalmente distinto al de hace algunos años. Estos drones se compran incluso por internet y luego son adaptados artesanalmente con explosivos”, explicó el general en la entrevista radial.

El comandante detalló que esta modalidad, que inicialmente se presentó en Argelia (Cauca), se ha expandido a zonas como el Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, Guaviare y Putumayo, y es utilizada no solo por el ELN, sino también por disidencias de las Farc. Además, advirtió que estos ataques no solo afectan a la Fuerza Pública, sino también a la población civil, debido a fallas en la precisión de los artefactos.

Cardozo sostuvo que el Ejército se enfrenta a lo que denominó una “guerrilla rica”, con amplios recursos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal, lo que les permite adquirir tecnología, recibir entrenamiento extranjero y ejecutar ataques combinados desde zonas pobladas, usando a civiles como escudos.

Siga leyendo: Disidencias de Farc en Cauca atacan como en la peor época del Caguán

Frente a este panorama, el general explicó que la respuesta del Ejército se basa en tres líneas de acción: el reentrenamiento de las tropas, la adquisición de sistemas de detección e inhibición de drones, y la implementación de radares y armas autónomas. No obstante, reconoció que los altos costos de esta tecnología han limitado su despliegue, pues un equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos.

Tras el ataque en Aguachica, el comandante del Ejército alertó sobre el aumento de atentados con drones y la necesidad de fortalecer la tecnología de defensa en bases militares. FOTO: tomada de X, @COMANDANTE_EJC.
Tras el ataque en Aguachica, el comandante del Ejército alertó sobre el aumento de atentados con drones y la necesidad de fortalecer la tecnología de defensa en bases militares. FOTO: tomada de X, @COMANDANTE_EJC.

Según indicó en Blu Radio, el Gobierno evalúa una asignación presupuestal cercana a un billón de pesos para fortalecer la protección de bases militares fijas, que hasta ahora han quedado más expuestas frente a este tipo de ataques.

Lea también: Dos policías resultaron heridos por ataque con explosivos en Barrancabermeja, Santander

Finalmente, el comandante del Ejército advirtió que esta amenaza podría evolucionar hacia el uso de drones kamikaze, aún más letales, y reiteró que, pese a las dificultades, las tropas continúan desplegadas en el territorio para garantizar la seguridad durante la temporada de fin de año.

