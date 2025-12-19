“La guerra cambió”: Ejército alerta por 393 ataques con drones en menos de dos años

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, aseguró que el país enfrenta un nuevo escenario de seguridad marcado por el uso masivo de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales. En declaraciones a Blu Radio, el oficial reveló que entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025 se han registrado 393 ataques con drones en distintas regiones del país.

Las declaraciones se dieron tras el ataque del ELN contra una base de entrenamiento militar en Aguachica, Cesar, que dejó seis soldados muertos y 31 heridos. Según Cardozo, este tipo de atentados evidencia que las tácticas tradicionales han sido superadas por una amenaza “multidominio” basada en tecnología de fácil acceso.

En contexto: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 6 muertos y 31 heridos

“El conflicto que enfrentamos hoy es totalmente distinto al de hace algunos años. Estos drones se compran incluso por internet y luego son adaptados artesanalmente con explosivos”, explicó el general en la entrevista radial.

El comandante detalló que esta modalidad, que inicialmente se presentó en Argelia (Cauca), se ha expandido a zonas como el Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, Guaviare y Putumayo, y es utilizada no solo por el ELN, sino también por disidencias de las Farc. Además, advirtió que estos ataques no solo afectan a la Fuerza Pública, sino también a la población civil, debido a fallas en la precisión de los artefactos.