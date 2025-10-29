China endurece control de tierras raras y reaviva la guerra comercial con EE. UU., mientras Trump busca tregua con Xi Jinping

China volvió a mover sus fichas en la guerra comercial al reforzar su control sobre las llamadas tierras raras, un conjunto de 17 minerales esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares, teléfonos inteligentes, sistemas de defensa y hasta billetes de euro.
Pekín, que produce el 70% de estos minerales y refina casi el 90%, decidió imponer nuevas restricciones a sus exportaciones, un golpe directo a la industria tecnológica mundial y un recordatorio de su papel como potencia minera estratégica.
Las medidas fueron adoptadas en respuesta a los gravámenes anunciados por el Gobierno de Donald Trump el pasado 2 de abril, en lo que él mismo bautizó como el “Día de la Liberación”, intensificando así una guerra comercial que ya venía escalando desde 2023.
