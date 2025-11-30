¿La guerra ahora es con drones? Ilegales se estarían enfrentando de esta forma en Remedios

Una nueva guerra se libra entre grupos armados en Antioquia, esta vez con drones. El más reciente incidente se reportó en las veredas Ojos Claros y Cruz de Bajitales del municipio de Remedios. En este lugar se intensificaron los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que según relataron fuentes cercanas a EL COLOMBIANO, duraron más de 48 horas, dejando a cerca de 20 personas desplazadas.
Entre los daños, se reportó una vivienda que quedó destruida en la vereda Cruz Bajitales tras la detonación de un explosivo lanzado desde uno dron. Afortunadamente, sus ocupantes no estaban en el lugar al momento del ataque.