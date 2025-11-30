¿La guerra ahora es con drones? Ilegales se estarían enfrentando de esta forma en Remedios

Una nueva guerra se libra entre grupos armados en Antioquia, esta vez con drones. El más reciente incidente se reportó en las veredas Ojos Claros y Cruz de Bajitales del municipio de Remedios. En este lugar se intensificaron los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que según relataron fuentes cercanas a EL COLOMBIANO, duraron más de 48 horas, dejando a cerca de 20 personas desplazadas. Entre los daños, se reportó una vivienda que quedó destruida en la vereda Cruz Bajitales tras la detonación de un explosivo lanzado desde uno dron. Afortunadamente, sus ocupantes no estaban en el lugar al momento del ataque.

EL COLOMBIANO consultó con la Policía de Antioquia, la cual indicó que se le está haciendo un seguimiento a la situación y confirmaron que la disputa ocurrida en Remedios se dio entre el Frente José Antonio Galán del ELN y la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo. Según informes preliminares de las autoridades, integrantes del Clan del Golfo, al parecer se encontraban pasando la noche en una finca donde fueron atacados mediante el uso de drones con explosivos. Por el momento, el Ejército Nacional se encuentra en la zona para confirmar la situación y salvaguardar la vida de las comunidades afectadas, debido a que en la zona también delinque el Frente 4 de las disidencias de las Farc. Le puede interesar: Tres militares resultaron heridos tras ser atacados desde el aire con un explosivo en Antioquia

La guerra se librará con drones