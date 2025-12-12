No aprenden: en Rionegro se registró otra “guerra de bengalas” en plena vía pública

Tal parece que ya no sólo basta con quemar pólvora durante las festividades decembrinas, ahora la tendencia es recrear una “guerra de bengalas”, donde dos o más grupos de personas toman bando y se lanzan la pirotecnia sin pensar en las graves consecuencias de sus actos. Lea más: Una perrita se arrojó de un octavo piso, desesperada por las explosiones de pólvora Así sucedió en el barrio El Porvenir del municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, en el que a través de un video publicado y viralizado en redes sociales, se puede apreciar a varios jóvenes, quienes en medio de la noche ubicados a lado y lado de una vía pública, empiezan con el show de pólvora apuntando con la bengala como si fuera una varita mágica.

A la persona que graba, irónicamente, se le escapa un "Para acá no, para acá no", pues es consciente que este tipo de práctica puede derivar en graves lesiones, lo que, al parecer, no dimensionan sus amigos. Incluso, una vez está por terminar el video y el supuesto juego entre disparo y disparo, se ve cómo uno de estos proyectiles luminosos impacta a uno de los jóvenes, quien al sentir la pólvora en su cuerpo se tira para atrás evidenciando muestras de dolor. De acuerdo con la Alcaldía de Rionegro, los participantes de este suceso ofrecieron disculpas, no obstante, serán multados por usar pólvora de manera indebida en el espacio público. Desde el Cuerpo de bomberos voluntarios del municipio también se hizo un contundente rechazo a este tipo de acciones, que no sólo pone en peligro la vida de los implicados, también la de transeúntes (adultos y niños) o animales que en ese momento coincidan en el sector de los hechos. Por su parte, los vecinos de la zona piden mayor control de las autoridades, con el fin de que no se repita dicha práctica para muchos graciosa, pero sin duda, potencialmente peligrosa.

