Guerra del Clan del Golfo y El Mesa dejó 12 asesinatos en el Oriente antioqueño en una semana

Una racha de violencia con 12 personas asesinadas en una semana, más una balacera en Rionegro que acabó con una persecución de más de 30 kilómetros hasta Medellín, dejaron en evidencia la crisis de seguridad que se vive en el Oriente antioqueño, en medio del recrudecimiento de una guerra entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo por ver quién manda en esta parte del departamento.
Esta crisis del Oriente antioqueño se sintió en Medellín el pasado miércoles en la tarde, cuando en plena autopista Sur con la calle 25, en el barrio Cristo Rey, se produjo una balacera entre dos policías motorizados y el conductor de un taxi que estaría implicado en el ataque en Rionegro.
Esto provocó que el taxi se volcara, luego de que los uniformados hirieran a su conductor y este chocara contra otro vehículo. El lesionado acabó capturado, mientras que en Rionegro, en la estación de servicio de la vereda Barro Blanco, era atendido un trabajador, de 23 años, que fue herido en un ataque contra el conductor de una camioneta, quien escapó del sitio.