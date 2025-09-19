Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza

El ejército israelí advirtió este viernes que desplegará una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza y urgió a los habitantes a huir hacia el sur.La advertencia se produjo tras el cierre de la carretera Salah al Din, una ruta provisional de evacuación abierta apenas 48 horas antes.
El portavoz militar Avichay Adraee, en un mensaje en árabe publicado en la red X, confirmó que desde este momento la vía queda cerrada al tráfico en dirección sur y que la única alternativa de desplazamiento es la calle Al-Rashid.. “Aprovechen esta oportunidad y únanse a los cientos de millas de residentes que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria”, preguntó el vocero.