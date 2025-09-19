Israel anuncia ofensiva con “fuerza sin precedentes” en Gaza

El ejército israelí advirtió este viernes que desplegará una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza y urgió a los habitantes a huir hacia el sur.La advertencia se produjo tras el cierre de la carretera Salah al Din, una ruta provisional de evacuación abierta apenas 48 horas antes. El portavoz militar Avichay Adraee, en un mensaje en árabe publicado en la red X, confirmó que desde este momento la vía queda cerrada al tráfico en dirección sur y que la única alternativa de desplazamiento es la calle Al-Rashid.. “Aprovechen esta oportunidad y únanse a los cientos de millas de residentes que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria”, preguntó el vocero.

Le puede interesar: Comisión Europea propone más impuestos a Israel y sancionar a ministros tras violaciones al DIH en Gaza La ofensiva terrestre y aérea sobre la principal ciudad del enclave comenzó el martes con el objetivo declarado de “eliminar” al movimiento islamista Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel que desencadenó la guerra.Desde entonces, extensas filas de palestinos han huido hacia el sur, muchos de ellos a pie o en carretas tiradas por burros. El conflicto ha dejado una catástrofe humanitaria en la franja, gobernada por Hamás desde 2007. Según el Ministerio de Salud del territorio, al menos 65.141 palestinos han muerto, en su mayoría civiles, a causa de la campaña israelí, mientras que el ataque inicial de Hamás dejó 1.219 muertos en Israel. La ONU, en un informe divulgado esta semana, acusó a Israel de cometer un “genocidio”, señalamiento rechazado por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que lo calificó de “sesgado y mentiroso".